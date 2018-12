Sexy Red-Carpet-Comeback für Hilary Duff (31): Erst Ende Oktober hat die frischgebackene Zweifachmama Töchterchen Banks auf die Welt gebracht. Doch an eine lange Babypause denkt die Schauspielerin und Sängerin nicht – ganz im Gegenteil. Sie engagiert sich für den guten Zweck und moderierte jetzt ein Charity-Event der Tierschutzorganisation Love Leo Rescue. Auf dem roten Teppich der Wohltätigkeitsveranstaltung in Los Angeles präsentierte sie stolz ihren knackigen After-Baby-Body. Von überschüssigen Schwangerschaftspfunden keine Spur!

Hilary war der Blickfang bei dem Cocktailempfang in L.A.: Gekonnt posierte die ehemalige "Lizzie McGuire"-Darstellerin für die Fotografen und strahlte selbstbewusst in die Kameras. Ihre Kurven hatte die 31-Jährige mit einer hautengen Lederhose perfekt in Szene gesetzt. Nur wenige Wochen nach der Geburt ist die Blondine wieder sichtlich in Topform. Ihr Geheimrezept, um nach der Schwangerschaft schnell wieder fit zu werden: Plazenta-Smoothies!Was bei vielen Fans für Empörung sorgte, scheint zu wirken. Die Vollblutmama sieht wieder genauso fit aus wie vor der Schwangerschaft.

Die Hollywood-Beauty bewies an dem Abend außerdem, dass sie es spielend schafft, Job und Familie unter einen Hut zu bekommen. Sie war zwar als Co-Moderatorin geladen, für Turteleien mit ihrem Freund Matthew Koma nahm sie sich trotzdem Zeit. Der Vater der kleinen Banks begleitete seine Liebste zu dem Event – so wurde aus dem Arbeitstermin kurzerhand eine Date-Night.

MEGA Hilary Duff, Matthew Koma und Banks Violet Bair

Instagram / hilaryduff Hilary Duff mit Matthew Koma und Töchterchen Banks

MEGA Matthew Koma und Hilary Duff in Los Angeles

