Sie hat einfach ein gutes Herz: Am Samstagabend findet die 40. "Ein Herz für Kinder"-Gala statt. Etliche Promis, Schauspieler und Sänger rufen wieder für Spenden kurz vor Weihnachten für hilfsbedürftige Kinder auf der ganzen Welt auf. In diesem Jahr ist auch wieder Kultblondine Daniela Katzenberger (32) dabei und tut etwas Gutes. Mit einer sechsstelligen Summe unterstützte die Katze die Spendengala!

Promiflash traf die 32-Jährige kurz vor dem Event auf dem roten Teppich und hakte genauer nach, was es mit ihrer Aktion auf sich hatte. "Ich habe dieses Jahr eine große Kooperation mit einer großen Puppen-Firma gemacht und da sind sieben Euro pro verkaufte Puppe an 'Ein Herz für Kinder' gespendet worden", erzählte die Kultblondine stolz. Und diese Summe kann sich wirklich sehen lassen – ganze 112.000 Euro hat Dani an die gemeinnützige Organisation übergeben.

"Das macht mich wirklich total happy", gab die Familienmama zu. Das ist aber nicht das erste Mal, dass Daniela für einen guten Zweck Geld sammelt. Erst im April dieses Jahres mistete die Unternehmerin ihren Schrank aus und spendete unter anderem alte Klamotten an das Sozialkaufhaus WABe e.V. des diakonischen Netzwerks Aachen.

P.Hoffmann/WENN.com Daniela Katzenberger beim Mon Cheri Barbara Tag

Ralf Juergens/Getty Images Daniela Katzenberger, Unternehmerin

Hauter,Katrin Daniela Katzenberger bei der 1live Krone in Bochum 2018

