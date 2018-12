Dieses Hilfsangebot konnte Justin Timberlake (37) einfach nicht ablehnen! Der Sänger musste erst vor wenigen Tagen mehrere Konzerte in den USA absagen. Der Grund: Der Musiker hat extreme Probleme mit den Stimmbändern! Jetzt meldete sich Kumpel "21 Jump Street"-Star Jonah Hill (34) zu Wort und machte dem Popstar ein Angebot, von dem nicht alle Fans ganz so begeistert sein dürften. Der Schauspieler will kurzerhand für Justin das Mikro in die Hand nehmen!

"Ich habe beschlossen, an den verbleibenden Terminen für JT einzuspringen", kommentierte der Hollywoodstar Justins Instagram-Post, in dem dieser die Konzertabsage verkündet hatte. "Das ist etwas, was wir in unserem unglaublich kleinen Kreis von Leuten mit außergewöhnlichen Stimmen eben tun. Gute Besserung. Ich übernehme für dich, bis du es wieder kannst", scherzte Jonah weiter. Justin ließ mit einer Antwort nicht lange auf sich warten: "Nun Leute, eigentlich wollte ich mit diesen wundervollen Neuigkeiten erst bis zu meinem nächsten Post warten. Aber ihr habt es hier zuerst gehört. Jonah trifft auch bei 'Mirrors' ins Schwarze, also werdet ihr das lieben. Danke, Mann!"

Eigentlich wollte das ehemalige *NSYNC-Mitglied mit seinem aktuellen Album "Man of the Woods" noch bis März durch die Vereinigten Staaten touren. Stimmbandprobleme machen ihm zurzeit aber einen Strich durch die Rechnung. "Meine Stimmbänder heilen zwar, aber sie sind noch nicht ganz in Ordnung. Deswegen haben meine Ärzte mir verordnet, meine Stimme auch weiterhin zu schonen. Ich habe bis nächsten Monat Gesangsverbot", hatte sich Justin vor wenigen Tagen mit einem Social-Media-Post an seine Community gewandt.

Frazer Harrison/Getty Images Jonah Hill bei den 23. Screen Actors Guild Awards in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Justin Timberlake beim iHeartRadio Music Festival

Anzeige

John Phillips/Getty Images Justin Timberlake bei den BRIT Awards 2018 in London

Anzeige

Jonah Hill als Ersatz für Justin Timberlake: Was sagt ihr dazu? Das wäre doch eine lustige Idee Niemand kann Justin ersetzen Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de