Wie sieht es momentan im Liebesleben der ehemaligen Love Island-Kandidatin Julia – genannt Jules – aus? Erst im Sommer dieses Jahres suchte sie in der Kuppelshow nach dem Mann fürs Leben – leider ohne Erfolg. Keiner der Boys konnte das Herz der Lehramt-Studentin erobern. Sie verließ Mallorca also als Single-Lady. Aber hat sie ihren Traumprinzen mittlerweile vielleicht gefunden? Im Promiflash-Interview gab die Beauty nun ein Liebes-Update.

Seit ihrem Auftritt bei "Love Island" hat sich Jules eine ziemlich große Fanbase aufgebaut. Auf Instagram hat die TV-Schönheit mittlerweile rund 53.000 Follower. Klar, dass sie da auch von ein paar männlichen Verehrern angeschrieben wird. Aber der Richtige war anscheinend noch immer nicht dabei. "Ja, ich bin am Sichten, das könnte man so sagen. Also ich bin nach wie vor Single und zu haben", verriet die 23-Jährige schmunzelnd, als Promiflash sie bei The Dome traf.

Ihren Mister Right hat Jules auf der Liebesinsel nicht gefunden, aber dafür ein paar tolle neue Freundinnen. Erst kürzlich verbrachten Jessica, Tracy, Joana und Tascha ein gemeinsames Mädels-Wochenende in Frankfurt und amüsierten sich bestens.

RTL II / Magdalena Possert Julia, "Love Island"-Kandidatin 2018

Anzeige

Instagram / jules.loveisland.2018 Julia, ehemalige "Love Island"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / jules.loveisland.2018 Natascha und Julia, "Love Island"-Kandidatinnen 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de