Mit dieser TV-Turtelei hatte zu Beginn niemand gerechnet! Im Promi Big Brother-Haus konnte Schauspielerin Janine Pink (32) nicht nur den Sieger-Geldkoffer mit nach Hause nehmen, sondern auch ihr großes Liebes-Glück finden. Zusammen mit Love Island-Star Tobias Wegener (26) verließ sie die Show als Paar – und die beiden verabschiedeten sich kurzerhand in den ersten gemeinsamen Urlaub. Promiflash wollte jetzt von Tobis Ex-Kollegin Jules Wo wissen, was sie von der neuen Beziehung des ehemaligen Kuppelformat-Kandidaten hält.

"Und die Love-Story ist auch wirklich sehr süß. Also kann man nicht anders sagen – das find' ich schon süß und ich wünsche denen auch wirklich alles Gute", plauderte Jules bei der Glow by dm gegenüber Promiflash aus. Tobi habe sich im Container wirklich super präsentiert und sei es mit Janine gut angegangen. "Also wenn das passt und das im echten Leben auch bestehen bleibt... Weil im Haus ist das noch mal was ganz anderes, aber dann wär's super", ist sie auf die Zukunft der beiden gespannt.

Gerade scheint es bei dem Traumpaar allerdings nicht wirklich gut zu laufen. Angeblich sollen die einstigen Turteltauben in einer waschechten Liebeskrise stecken. Seit Wochen gibt es in den sozialen Netzwerken keine Pärchenauftritte und auf Bild-Anfrage zeigte sich Janine ratlos: "Keine Ahnung, was ich euch jetzt sagen soll! Ich weiß leider selbst seit einigen Tagen nicht mehr, was Sache ist."

Instagram / jules.loveisland.2018 Ex-"Love Island"-Kandidatin Julia, März 2019

Getty Images Tobias Wegener und Janine Pink beim "Promi Big Brother"-Finale

Sat.1 Janine Pink und Tobias Wegener bei "Promi Big Brother"

