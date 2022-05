Dieser Cast kann sich sehen lassen! Ab 2. Juni geht Beauty & The Nerd in die vierte Staffel: Auch diesmal treten wieder acht Paare gegeneinander an, deren Mitglieder nicht unterschiedlicher sein könnten. Nur, wer sich auf die ferne Welt seines Partners einlässt, kann am Ende als Sieger aus der Show hervorgehen. Jetzt sind endlich fast alle Kandidaten bekannt – und unter den Beautys sind einige bekannte Gesichter!

Acht Schönheiten suchen dieses Mal wieder ihren Gegenpol aus dem Nerduniversum – sieben davon hat Prosieben jetzt bekannt gegeben. Gleich zwei ehemalige Bewohner von Love Island sind dabei: Neben Natascha Beil, deren Hin und Her mit Tobias Wegener (29) die Zuschauer in Atem hielt, wird auch Julia Wohlgemuth alias Jules aus derselben Staffel, die danach schon bei Are You The One? ihr Glück suchte, teilnehmen. Aber eine wird bestimmt ganz besonders für Action sorgen: Walentina Doronina, die schon durch diverse Formate tummelte und sich dabei nicht unbedingt Freunde machte.

Die anderen Kandidatinnen stehen bis jetzt noch nicht so sehr in der Öffentlichkeit: Neben der 18-jährigen Brenda ist auch die 29-jährige Beverly aus Österreich mit von der Partie. Auch die 23-jährige Setty, die als Bühnenkünstlerin arbeitet und die zwei Jahre jüngere Selina werden versuchen, den Nerds zu einem neuen, cooleren Ich zu verhelfen. Die letzte Beauty wird der Sender demnächst bekannt geben.

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina im März 2022

Instagram / taschajasmin_b Ex-GNTM-Girl Natascha Beil

Instagram / juleseliana Ex-"Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Jules

