Die Reality-TV-Fans dürfen sich so richtig freuen – immerhin steht ihnen ein vielversprechendes Format ins Haus! Ab dem 8. Juli startet die Promi-Edition der beliebten Flirtshow Are You The One? auf TVNOW. Der Clou: Die Teilnehmer haben zuvor bereits in verschiedenen Kuppelshows vergeblich nach der großen Liebe gesucht und bekommen jetzt eine zweite Chance. Aber welche Stars wagen das TV-Experiment? Der Cast von "Are You The One – Reality Stars in Love" ist endlich bekannt – und der hat es in sich!

Laut einer Pressemitteilung von RTL wird eine bunte Mischung an Singlefrauen und Singlemännern um die Wette flirten. Darunter sind unter anderem die ehemaligen Bachelorette-Boys Alexander Golz (25), Danilo Sellaro, Jamy Schröder und Manuel Schmidt (26). Aber auch die Love Island-Fraktion ist bei "Are You The One – Reality Stars in Love" gut vertreten: So nehmen Aurelia Lamprecht, Francesco Gargiullo, Josua Günther, Jules Wohlgemuth und Melina Hoch an dem Format teil.

Dazu gesellen sich die einstigen Ex on the Beach-Teilnehmer Walentina Wünnenberg, Salvatore Vassallo und Jacqueline Siemsen. Und auch der ehemalige Temptation Island-Hottie Eugen Lopez, sowie die "Are You The One?"-Beautys Jill Lange (20) und Kathleen Glawe geben der großen Liebe im TV eine zweite Chance. Sarah Milewski von "Temptation Island" und Stefanie Hermann von Take Me Out runden den bunten Cast ab.

TVNOW / Markus Hertrich Alexander Golz, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat

TVNOW / Markus Hertrich Aurelia Lamprecht, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin

TVNOW / Markus Hertrich Danilo Sellaro, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat

TVNOW / Markus Hertrich Eugen Lopez, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat

TVNOW / Markus Hertrich Francesco Gargiullo, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat

TVNOW / Markus Hertrich Jacqueline Siemsen, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin

TVNOW / Markus Hertrich Jamy Schröder, "Are You The One? Reality Stars in Love"-Kandidat

TVNOW / Markus Hertrich Melina Hoch, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin

TVNOW / Markus Hertrich Jill Lange, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin

TVNOW / Markus Hertrich Josua Günther, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat

TVNOW / Markus Hertrich Julia Wohlgemuth, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin

TVNOW / Markus Hertrich Kathleen Glawe, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin

TVNOW / Markus Hertrich Manuel Schmidt, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat

TVNOW / Markus Hertrich Salvatore Vassallo, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat

TVNOW / Markus Hertrich Stefanie Hermann, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin

TVNOW / Markus Hertrich Walentina Wünnenberg, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin

TVNOW / Markus Hertrich Sarah Milewski, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin

