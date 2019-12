Jules muss nicht auf Biegen und Brechen ins TV! In der zweiten Staffel von Love Island suchte die Studentin ihr Liebesglück in der Kuppelshow. Doch in Folge 15 des Flirt-Formats kam das Aus: Die Hessin musste ihre Koffer packen und die Insel der Liebe verlassen. Seitdem hat sich in Sachen Beziehung bei ihr aber immer noch nichts getan. Schliesst sie eine Rückkehr in die Sendung dennoch aus? Promiflash hat bei Jules nachgefragt.

Im Interview legte sich die Influencerin jetzt fest: "Bei 'Love Island' würde ich jetzt nicht noch mal mitmachen. In anderen Shows durchaus, wobei ich da sehr wählerisch bin. Für mich geht es jetzt nicht darum, irgendwie ins TV zu kommen." Sollte sie eine Anfrage für ein spannendes Format haben, wäre sie durchaus bereit, darüber nachzudenken. In Stein scheint ihre Entscheidung aber nicht gemeißelt zu sein. "Love-Island-2.0 also eher nicht. Aber man soll ja niemals nie sagen", fügte sie vielsagend hinzu.

Aktuell sieht man die 24-Jährige zwar nicht im Fernsehen, doch dafür auf Snapchat. Dort spielt die Nachwuchsschauspielerin in dem neuen Format "Like Us" mit. In der Serie, die jeden Sonntag um 15 Uhr auf der Plattform erscheint, geht es um fünf Influencer. "Ich bin mega zufrieden. Es ist alles sehr authentisch geworden", schwärmt Jules im Gespräch mit Promiflash über das Projekt.

Instagram / jules.loveisland.2018 Ex-"Love Island"-Kandidatin Julia, Oktober 2018

Love Island, RTL II "Love Island"-Kandidatin Julia verabschiedet sich

Instagram / jules.loveisland.2018 Ex-"Love Island"-Kandidatin Julia, März 2019

