Neun Jahre nach der ersten Bachelor-Staffel hatte Paul Janke (37) als zweiter TV-Junggeselle 2012 nach der großen Liebe gesucht. Die Beziehung mit Siegerin Anja Polzer (34) scheiterte nur wenig später. Seitdem ist der charmante Blondschopf solo, denn auch seine Bachelor in Paradise-Teilnahme im Frühjahr dieses Jahres sollte nicht mit Liebesglück gekrönt werden. Mit Adam sucht Eva gibt es noch ein zweites paradiesisches, aber dafür nacktes Flirtformat – zieht Paul bald blank?

Komplett ohne Klamotten und natürlich auch ohne Unterwäsche wollen sich Kandidaten in dieser Sendung kennen und lieben lernen. Für den 37-Jährigen kommt das aber nicht infrage. "In die Show kriegt mich keiner! Da kann man mir zehn Millionen bieten und ich würde es nicht tun. Ich will zwar unterhalten, aber es soll seriös bleiben", lehnte Paul im Bild-Interview mögliche Angebote ab.

Dabei war das hüllenlose Dating im deutschen Fernsehen für Moderator Peer Kusmagk (43) und Surferin Janni Hönscheid (28) ein überaus erfolgreiches Abenteuer. 2016 begann ihre Lovestory bei "Adam sucht Eva". Ein Jahr später bekamen sie einen gemeinsamen Sohn. Seit 2017 sind die Eltern von Emil-Ocean (1) außerdem standesamtlich verheiratet.

