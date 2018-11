Peer Kusmagk (43) und Janni Hönscheid (28) haben tatsächlich Ja gesagt! Die Liebesgeschichte des Schauspielers und der Profi-Surferin ist alles andere als gewöhnlich. Sie lernten sich 2016 bei der Kuppelshow Adam sucht Eva - Promis im Paradies kennen – und zwar splitternackt. Kurze Zeit später machte ihr Söhnchen Emil-Ocean (1) das Glück der beiden dann perfekt. Was die Fans allerdings bisher nicht wussten: Peer und Janni sind bereits seit einem Jahr verheiratet!

Bei der TV-Show Promis Privat – Mein (fast) perfektes Leben planen die jungen Eltern gerade ihre absolute Traumhochzeit. In einer buddhistischen Zeremonie wollen sie sich am Strand das Jawort geben. Darin haben die beiden allerdings schon etwas Übung. 2017 versprachen sie sich bereits in einer standesamtlichen Zeremonie die ewige Liebe. Der Grund dafür ist allerdings wenig romantisch: "Es ist tatsächlich so, dass wir kurz vor Emil-Oceans Geburt entschieden haben zu heiraten, weil wir danach eine sehr lange Reise geplant hatten […] Und auf so einer Reise kann natürlich immer wieder irgendwas passieren. Und wenn man im Pass unterschiedliche Namen stehen hat, wollten wir Vorsorge tragen und haben relativ unbürokratisch auf dem Standesamt geheiratet", erklärt Peer in der TV-Show.

Dass bei dem Pärchen bald die Hochzeitsglocken läuten, ist allerdings nichts Neues. Schon im vergangenen Jahr war Peer am Strand vor seiner Liebsten auf die Knie gefallen und hatte ganz romantisch um Jannis Hand angehalten.

