Heute Abend kommt es auf ProSieben zum großen Geschlechter-Showdown: Zum ersten Mal in der Schlag den Star-Geschichte wagt sich eine prominente Lady gegen einen berühmten Herren in die Spiele-Arena! Popsängerin Sarah Lombardi (26) trifft auf Deutschrap-Star Eko Fresh (35). Im Netz steigt schon jetzt die Vorfreude der Fans auf diesen Hammer-TV-Kampf – doch auf welcher Seite stehen die Zuschauer nur Minuten vor der Sendung? Promiflash hat bei den Lesern nachgefragt!

Sarah vs. Eko – das wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen! Zumindest, wenn es nach den Promiflash-Fans geht: Sie können sich vor dem Promi-Schlagabtausch nicht so recht entscheiden, wer das Ding nach Hause holen wird. Dass aber die Ex von Pietro Lombardi (26) nicht unterschätzt werden sollte, zeigt das Abstimmungsergebnis allemal: 52,7 Prozent (339 Stimmen) der Leser sind sicher, dass Sarah den Rapper fertigmachen wird. 47,3 Prozent (304 Stimmen) glauben aber an den "König von Deutschland"-Interpreten.

Dass keiner der beiden Musiker so schnell klein beigeben wird, bewiesen schon ihre gegenseitigen Kampfansagen vor der Ausstrahlung. "Ey Eko, wenn ich mit dir fertig bin, dann bist du nicht mehr so fresh", ließ Sarah frech im ProSieben-Interview verlauten. Das konnte Eko natürlich nicht so stehen lassen und konterte: "Zieh dich warm an, sonst erkältest du dich noch! Es wird nämlich langsam ziemlich freezy da draußen."

Becher Sarah Lombardi im Heide Park Soltau, 2018

Christoph Hardt / Future Image / Actionpress Eko Fresh beim Abschlusskonzert von Birlikte-Zusammenstehen Festival in Köln 2015

P.Hoffmann/WENN.com; Florian Ebener/GettyImages Sarah Lombardi und Eko Fresh

