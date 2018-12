Seit Dienstag ist es offiziell: Andrej Mangold (31) wird ab dem 2. Januar 2019 als Bachelor die Herzen von 22 Kandidatinnen höher schlagen lassen! Der ehemalige Basketballprofi spaltet allerdings jetzt schon die Nation – einige Fans sind sich nicht sicher, ob Andrej die richtige Wahl für den Posten des Rosenkavaliers ist. Dieser Kritik schließt sich jetzt kein Unbekannter an: Aurelio Savina (40) teilt ordentlich gegen den neuen Bachelor aus!

Auf seinem Instagram-Account macht der Ex-Die Bachelorette-Kandidat klar: Er ist nicht zufrieden und hätte anscheinend lieber selbst die Rosen verteilt. "Und sie hätten Aurelio haben können", schreibt der 40-Jährige zu einem Foto von Andrej. Damit ist der Seitenhieb gegen den neuen RTL-Charmeur allerdings noch nicht beendet. Aurelio holt weiter aus – und kann sich etwas Sarkasmus dabei nicht verkneifen. "Der nächste Mozzarella im Bachelor-Salat. Kompliment an die Casting-Redaktion. Sheldon Cooper in schön", spielte er auf eine der Hauptfiguren von The Big Bang Theory an.

Die Suche nach der Traumfrau im TV wäre allerdings eine Möglichkeit für den Single-Muskelmann gewesen – erst im Juni ist die Liebe zu seiner Verlobten Lisa Freidinger (29) völlig überraschend nach zwei Jahren zerbrochen. Im Oktober erklärte Aurelio aber in einer Instagram-Story: Eine neue Beziehung sei für ihn derzeit nicht denkbar. Er verriet allerdings, dass seine nächste Freundin sexy, wild und klug sein sollte.

Alle Infos zu "Der Bachelor" im Special bei RTL.de.

MG RTL D / Arya Shirazi Andrej Mangold, Bachelor 2019

Anzeige

Everett Collection / Actionpress Jim Parsons in "The Big Bang Theory"

Anzeige

AEDT / WENN.com Aurelio Savina und seine Lisa in der Puro Sky Lounge in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de