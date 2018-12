Ariana Grande (25) ist ja bekannt für ihren süßen Lolita-Style. So zeigt die Sängerin gerne viel Haut und kombiniert knappe Tops zu ultrakurzen Hotpants oder Miniröcken, am liebsten in Weiß und Rosa oder von Kopf bis Fuß in sexy Schwarz. Auch verspielt darf es sein, mit viel Spitze oder Federn und Plüsch. Doch hin und wieder setzt sie auch auf Oversize: Jetzt präsentierte sich Ari gut gelaunt und warm eingemummelt in einem überdimensionalen Anorak.

Am Mittwoch wurde die 25-Jährige an der Seite ihres Kumpels Aaron Simon Gross in New York gesichtet. Ari trotzte dem eisigen Wind an der Ostküste in einer hellblauen Daunenjacke, die der zierlichen Sängerin mindestens zwei Nummern zu groß war. Dazu trug sie edle Overknee-Stiefel aus braunem Wildleder. Ihre Haare trug sie zum hohen Pferdeschwanz gebunden – ihr Markenzeichen. Erst im Oktober hatte sie bei einer Luxus-Shoppingtour im Big Apple ein Vermögen in Klamotten umgesetzt. Damals war Ari ebenfalls im Oversize-Look unterwegs. Das schneeweiße Riesenteil vom Label Moncler soll umgerechnet über 1.260 Euro gekostet haben!

Nach dem Trubel der letzten Wochen und Monate scheint bei Ari endlich wieder Ruhe eingekehrt zu sein. Gerade wurde sie von Billboard mit dem Woman of the Year Award geehrt und ihr Video "Thank U, Next" bricht einfach alle Rekorde. Die 25-Jährige hat also Grund, optimistisch ins nächste Jahr zu blicken.

Mike Coppola/Getty Images for Billboard Ariana Grande bei den Billboard Women in Music Awards 2018

PC / MEGA Ariana Grande mit Freunden in New York, Dezember 2018

Getty Images Ariana Grande, Songwriterin

