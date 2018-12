Für diesen Anlass haben sich die Promi-Damen richtig in Schale geschmissen. Am Samstagabend war es wieder so weit: Alles, was in der deutschen Entertainmentbranche Rang und Namen hat, besuchte die vierzigste "Ein Herz für Kinder"-Gala, um für Spenden für hilfsbedürftige Kinder auf der ganzen Welt aufzurufen. Wie in jedem Jahr holten die Stars auch am Wochenende ihre beste Abendgarderobe hervor – und setzten dabei vor allem auf Farbe und Glitzer. Promiflash zeigt euch die besten Looks des Abends!

In diesem Jahr trauten sich die Ladys an richtige Knallfarben heran! So erschien Let's Dance-Moderatorin Victoria Swarovski (25) im schicken Midi-Kleid in einem weihnachtlichen Rotton. Miyabi Kawai (44) setzte währenddessen auf eine elegante, pinkfarbene Satin-Robe. Für eine echte Überraschung sorgte Sophia Thomalla (29), die sonst eigentlich eher auf dunklere Kleidung setzt: Die schöne Freundin von Gavin Rossdale (53) erschien im sexy, kanariengelben Mini-Dress mit passenden hohen Stiefeln.

Neben den bunten Hinguckern verzauberten auch einige TV-Bekanntheiten in traumhaften Glitzer-Gewändern. Unter anderem zog Nadine Klein (33) mit ihrem Outfit alle Blicke auf sich. "Ich habe das vor ein paar Tagen anprobiert und war sofort verliebt in das Kleid und wusste, ich muss das demnächst tragen", erklärte die Ex-Bachelorette gegenüber Promiflash. Ob es Larissa Marolt (26) und Nazan Eckes (42) genauso ging? Auch sie entschieden sich für einen funkelnden Fummel.

Daniela Katzenberger (32) legte dieses Mal ebenfalls einen fehlerfreien Auftritt hin. Nachdem sie bei der 1Live Krone mit Laufmasche über den roten Teppich geschritten war, präsentierte sie sich bei dieser Veranstaltung wie aus dem Ei gepellt in einem wahren Prinzessinnenkleid. Welcher Look gefällt euch am besten? Stimmt ab!

AEDT/WENN.com Victoria Swarovski auf der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2018

Anzeige

WENN Miyabi Kawai und Manuel Cortez bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala

Anzeige

WENN Sophia Thomalla bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala

Anzeige

AEDT/WENN.com Nadine Klein im Dezember 2018

AEDT/WENN.com Larissa Marolt

AEDT/WENN.com Nazan Eckes bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala

AEDT/WENN.com Daniela Katzenberger im Dezember 2018



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de