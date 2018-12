Jetzt bezieht Sarah Lombardi (26) Stellung! Am vergangenen Samstagabend kämpfte die schöne Sängerin im großen Geschlechterkampf von Schlag den Star gegen Rapper Eko Fresh (35). Am Ende konnte der "König von Deutschland"-Interpret die Show schon nach zwölf Spielen und einem haushohen Punktevorsprung für sich entscheiden. Schon den ganzen Sendungsverlauf über hatte die Ex-DSDS-Kandidatin wegen ihres Rückstands gekränkt gewirkt. Am Ende des Duells gratulierte sie sogar nicht mal Eko! Nun erklärte Sarah erstmals, warum sie ihren Kontrahenten nicht direkt beglückwünschte.

Auf Instagram sprach ein Fan Sarah direkt auf die Situation an. "Ich fand es nicht gut, dass du ihm nicht richtig gratuliert hast", warf ihr eine Userin vor. Die Mama von Alessio (3) hatte erst nach Sendungs-Schluss auf dem Fotoportal ein paar nette Worte für Eko übrig gehabt. Sarah verteidigte ihre erste Reaktion im Studio nun so: "Im ersten Moment war ich einfach total sauer auf mich selbst und habe das gar nicht richtig realisiert. Es ist ja auch ein enormer Druck, vielleicht kam es deshalb blöd rüber. Aber am Ende ist es ja immer noch ein Spiel gewesen", erklärte sie.

Generell habe der Abend mächtig an ihren Nerven gezerrt, wie sie bereits zugab. In ihrer Instagram-Story hatte sich Sarah mehr als erleichtert gezeigt, dass die Show mit all ihren Herausforderungen nun hinter ihr liegt. "Ich war so mega-nervös und aufgeregt, so angespannt, ich glaube, man hat’s mir auch voll angemerkt. Für meine Nerven war es nichts."

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi

Christoph Hardt/Future Images/ActionPress; Becher/WENN.com Eko Fresh und Sarah Lombardi

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi an ihrem 26. Geburtstag

