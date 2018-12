Late-Night-Host Jimmy Fallon (44) hatte in seiner jüngsten Show Margot Robbie (28) zu Gast. Gemeinsam mit ihr spielte er sein Bierdeckelspiel “Loaded Questions”. Darunter war auch die Frage: “Gab es jemals einen Co-Star, von dem du dachtest, da könnte was laufen, aber nichts passiert ist?” Margot hatte darauf keine Antwort – ihre eigenen Arbeitsregeln würden sie von solchen Gedankenspielen abhalten. Jimmy hingegen nannte diesen Namen: Kate Hudson (39)!

Jimmy erklärte während seiner Sendung – sichtbar peinlich berührt – wie er bei den Dreharbeiten zu “Almost Famous” in der Friendzone der Schauspielerin landete. “Ich dachte eine Sekunde lang – wir hingen ja zusammen rum, wir waren Freunde. Ich dachte eben, keine Ahnung, vielleicht könnte da was gehen”, stammelte er verlegen. Er verriet, wie sie damals zusammen zu einer Comedy-Show gingen und im Anschluss die Mitglieder der Rockband The Black Crowes trafen. Am nächsten Tag waren die beiden wieder verabredet, sie drehten ein paar Runden auf der Eisbahn. “Und dann fragte ich: ‘Was hast du noch vor?’ Sie antwortete: ‘Ich muss los, weil ich ein Date mit Chris Robinson von den Black Crowes habe’”, erinnerte sich Jimmy.

Aus dem Date wurde mehr: Kate gab Chris im Jahr 2000 das Jawort. Vier Jahre später brachte sie ihren Sohn zur Welt, bevor sich das Paar 2006 trennte. Anschließend war sie mit Matthew Bellamy (40) liiert, mit dem sie ebenfalls einen Sohn hat. Aktuell ist sie mit dem Musiker Danny Fujikawa (32) zusammen. Im Oktober 2018 wurde ihre gemeinsame Tochter Rani Rose geboren.

Getty Images Jimmy Fallon bei den People's Choice Awards

Getty Images Kate Hudson und Jimmy Fallon in der "Tonight Show"

Instagram / katehudson Schauspielerin Kate Hudson, September 2018

