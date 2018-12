Hat sich James Smith Jr. damit schon den Einzug ins große The Voice of Germany-Finale verspielt? Gerade findet in Berlin das Halbfinale der beliebten Castingshow rund um Mark Forster (34), den Fantas, Yvonne Catterfeld (39) und Paddy Kelly (41) statt. Doch bei dem Auftritt eines Teammitglieds von Yvonne ging so einiges schief: Der 17-jährige James vergaß bei seiner Darbietung von Justin Timberlakes (37) "Summer Love" doch glatt den Text – und die Netzgemeinde lästerte direkt los!

Eigentlich lief für James alles glatt – bis nach dem ersten Refrain: Einige Zeilen des Pop-Hits aus dem Jahr 2006 wollten dem Bornheimer einfach nicht mehr einfallen und so herrschte kurz absolute Stimm-Stille im lauten Bandgetöse. Für die Twitter-Gemeinde ein Grund, direkt auf die Barrikaden zu gehen. "Das ist ja wohl das einfachste Lied der Welt", zeterte eine Userin beispielsweise. Ein anderer textete fies: "Puh, Justin ist halt eine Nummer zu groß für den. Man kann auch nicht einfach so Justin Timberlake nachsingen!"

James selbst schien der Aussetzer ganz schön peinlich zu sein. Von Moderatorin Lena Gercke (30) nach dem Auftritt angesprochen, brachte der Schüler keinen Satz mehr raus. Puh, was meint ihr: Ist die Final-Chance für James damit verspielt? Stimmt ab!

SAT.1/ProSieben/André Kowalski Yvonne Catterfeld als "The Voice of Germany"-Coach

© ProSieben/SAT.1/André Kowalski TVoG-Coaches Mark Forster, Yvonne Catterfeld, Michi Beck, Smudo und Michael Patrick Kelly

Getty Images Lena Gercke bei "The Voice of Germany" im Dezember 2017

