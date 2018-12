Die aktuelle Staffel von The Voice of Germany steht kurz vorm großen Showdown: Am kommenden Sonntagabend flimmert schon das Halbfinale mit den jeweils letzten drei Talenten der Coaches Paddy Kelly (41), Mark Forster (34), den Fantas und Yvonne Catterfeld (39) über die Schirme. Doch "The Voice" wäre nicht "The Voice", wenn sich die Macher nicht etwas ganz Besonderes für die verbliebenen zwölf Kandidaten ausgedacht hätten: Die Sänger und Sängerinnen dürfen die Show mit einem waschechten Mega-Star eröffnen – Stimmwunder Rita Ora (28)!

Ja, es ist wahr – wie eine Pressemitteilung der Sendergruppe ProSieben Sat.1 bestätigt, wird die 28-jährige Britin das Halbfinale mit ihrer Powerstimme einläuten. Die Nachwuchsmusiker der aktuellen Season haben sogar die Ehre, mit Rita persönlich zu performen: Gemeinsam werden sie ihren aktuellen Hit "Let Me Love You" auf die "The Voice"-Bretter bringen. Danach geht es in die letzte Castingrunde vor dem großen Finale.

Das bedeutet für die restlichen Talents vor allem eines: heftiges Aussieben! Nachdem alle zwölf Teilnehmer ihren Song zum Besten gegeben haben, geht es ins knallharte Zuschauer-Voting. Insgesamt müssen sich die Coaches dann von acht Kandidaten verabschieden – denn ins große Finale zieht nur ein Kandidat pro Team.

Georg Wenzel/ActionPress Mark Forster, Michi Beck, Smudo, Michael Patrick Kelly und Yvonne Catterfeld

Anzeige

SAT.1/ProSieben/André Kowalski Yvonne Catterfeld als "The Voice of Germany"-Coach

Anzeige

© ProSieben/SAT.1/André Kowalski TVoG-Coaches Mark Forster, Yvonne Catterfeld, Michi Beck, Smudo und Michael Patrick Kelly

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de