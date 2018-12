Was für eine Niederlage, die Sarah Lombardi (26) da erleiden musste! Als prominente Teilnehmerin bei Schlag den Star am Samstagabend zeigte sich das einstige DSDS-Sternchen nicht gerade von seiner schlagfertigsten Seite: Beinahe jedes einzelne Spiel verlor die Sängerin gegen ihren Gegner Eko Fresh (35) – der haushohe Sieg des Rappers kam also keinesfalls überraschend. Die Promiflash-Leser wundern sich jedoch: Was war nur mit Sarah los?

"Ich war so meganervös und aufgeregt, so angespannt, ich glaube, man hat’s mir auch voll angemerkt", erklärte die 26-Jährige ihren Followern in ihrer Instagram-Story zwar, ihr Auftritt ließ die Promiflash-Leser jedoch trotzdem mit Fragezeichen in den Augen zurück. Von insgesamt 4.084 Teilnehmern der Umfrage (Stand: 9. Dezember, 19:00 Uhr) fanden fast 80 Prozent (3.260 Stimmen), dass die Musikerin total merkwürdig drauf war. Schlappe 20 Prozent hingegen hat Sarahs Performance überhaupt nicht gestört.

"Ey Leute, was für ein Abend, ich bin so froh, dass dieser Abend vorbei ist – das könnt ihr euch nicht vorstellen", ließ sich die Ex von Pietro Lombardi (26) weiter in ihrer Story aus. Für ihre Nerven sei das gestrige Spektakel überhaupt nichts gewesen!

Steffen Z Wolff / ProSieben Sarah Lombardi und Eko Fresh bei "Schlag den Star"

Defrance/ActionPress Sarah Lombardi im September 2018

Galuschka,Horst/ActionPress Eko Fresh auf der Premiere von "Verpiss dich, Schneewittchen" im März 2018

