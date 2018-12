Was für ein seltener Anblick! Am Samstagabend versammelte sich beinahe alles, was in Deutschland Rang und Namen hat, auf der "Ein Herz für Kinder"-Gala in Berlin – dort klemmten sich einige Promis fleißig hinter die Telefonhörer, um Spendenanrufe für Kinder aus aller Welt entgegenzunehmen. Auch Simone (53) und Sophia Thomalla (29) waren mit von der Partie! Doch die Schauspielerin und ihre schöne Tochter stolzierten keinesfalls alleine über den roten Teppich der Charity-Veranstaltung: Simone kam in Begleitung ihres Freundes Silvio Heinevetter (34) – und das ist nicht häufig der Fall!

Bereits seit 2009 gehen die 53-Jährige und der 19 Jahre jüngere Handballer Hand in Hand durchs Leben – in der Öffentlichkeit zeigt sich das Paar jedoch selten. Gestern Abend stellte also sozusagen eine Ausnahme dar: Eng umschlungen und total verliebt posierten der Tatort-Star und sein Beau für die Kameras, lachten ausgelassen und formten mit ihren Händen ein gemeinsames Herz. "Wir waren uns vom ersten Tag an sehr nah", hatte die brünette Beauty mal in einem Interview mit Bild gesagt – und diese Nähe zueinander war auch auf dem Red Carpet einfach nicht zu übersehen.

Ganz wie die Mama hält auch die Tochter ihr Privatleben ein wenig bedeckter. Spätestens seit März 2017 ist klar: Sophia ist mit dem britischen Bush-Frontmann Gavin Rossdale (53) liiert. Doch erst Anfang November 2018 wagten die beiden den nächsten Schritt und präsentierten sich zusammen auf einem Event in Los Angeles.

ActionPress Simone Thomalla und Silvio Heinevetter bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2018

Clemens Bilan/Getty Images Simone Thomalla bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2016

GeorgWenzel/face to face/ActionPress Sophia Thomalla bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2018

