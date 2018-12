Musiker Shawn Mendes (20) hat nur einen Wunsch auf seiner Liste für den Weihnachtsmann! Es war ein sehr aufregendes Jahr für den gebürtigen Kanadier: Mit "Shawn Mendes" verbuchte er das dritte Nummer-1-Album auf seinem Konto. Sogar einen neuen Rekord stellte der "In my Blood"-Sänger auf – er ist der erste unter 20-Jährige, der zum vierten Mal mit einem Song den ersten Platz der Billboard Charts belegte. Diese turbulente Zeit lässt der Songwriter nun ganz in Ruhe ausklingen: Shawn wünscht sich zu Weihnachten, mit seiner Schwester Aaliyah Mendes (15) abzuhängen!

Der süße Sonnyboy berichtete von ihrer herzlichen Beziehung in einem Gespräch mit dem Radiosender 102.7 KIISFM am Wochenende: "Ich habe das Gefühl, dass wir eine wirklich tolle Verbindung haben." Geschwisterliebe scheint bei Familie Mendes hoch im Kurs zu stehen – der ältere Bruder konnte gar nicht mehr aufhören, von dem kleinen Nesthäkchen zu schwärmen: "Sie ist jetzt fünfzehn Jahre alt, auf der Highschool und wir sind wirklich sehr enge Freunde geworden. Ich genieße es, mit ihr abzuhängen."

Shawn muss durch seinen musikalischen Erfolg viel verreisen und die Sehnsucht nach seinen Liebsten ist deshalb umso größer: "Je öfter ich weg bin, desto mehr stelle ich fest, dass ich sie sehen und einfach bei meiner Familie sein möchte." Seine Schwester Aaliyah wird für ihn an Weihnachten sicherlich eine super Ablenkung sein – vermutlich auch im Hinblick auf das vergangene Gefühlschaos um Hailey Baldwin (22).

Getty Images Shawn Mendes auf der Bühne, 2018

Anzeige

aaliyahmende.s / Instagram Aaliyah Mendes an ihrem Geburtstag, 2018

Anzeige

shawnmendes / Instagram Aaliyah Mendes und Shawn Mendes in jüngeren Jahren

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de