Lange dachten Fans des Marvel Cinematic Universe, dass mit Avengers: Infinity War aus dem Jahr 2018 das große Finale der Heldensaga anstehen würde. Was die Kinobesucher erwartete, war ein absolutes Spektakel: große Kämpfe, große Gefühle – und dann die große Überraschung. Der Höhepunkt soll nicht etwa "Infinity War", sondern Avengers: Endgame sein, der 2019 in die Kinos kommt und bereits jetzt Rekorde bricht. Nie zuvor wurde ein Trailer in den ersten 24 Stunden nach seiner Veröffentlichung so oft angesehen!

Auf Twitter verkündete Marvel Studios den Rekordbruch: "An die besten Fans der Welt. Danke, dass ihr von Beginn an bis zum Endspiel dabei seid und diesen zum meist gesehenen Trailer der Geschichte gemacht habt mit 289 Millionen Views in 24 Stunden!" Dabei verdrängt "Endgame" seinen Vorgänger "Infinity War" von Platz 1, der laut des Online-Magazins Filmstarts 230 Millionen Aufrufe in 24 Stunden verbuchen konnte. Es ist jedoch kein Wunder, dass der Vorschau-Clip so viel Aufmerksamkeit bekam, wurden die Marvel-Fans im letzten Film doch mit einem erschütternden Ende aus dem Kinosaal verabschiedet.

Im Verlauf des Filmes starben nicht nur Loki (gespielt von Tom Hiddleston, 37), Gamora (Zoe Saldana, 40) und Vision (Paul Bettany, 47) bei dem Versuch, den gefürchteten Thanos (Josh Brolin, 50) aufzuhalten. Alle Bemühungen halfen nichts, und der Kriegsherr vernichtete die Hälfte allen Lebens im Universum – einschließlich vieler beliebter Superhelden. Wie genau es weitergeht, erfahren die Fans im April 2019.

Marvel Studios 2018 Chris Evans und Scarlett Johansson in "Avengers: Infinity War"

Jesse Grant/Getty Images for Disney "Avengers: Infinity War"-Stars bei der Premiere in Los Angeles

Walt Disney Studios Motion Pictures/Courtesy Everett Collection Tom Hiddleston in "The Avengers"

