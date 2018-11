Neuzugang bei den "Avengers"! Mit jedem neuen Film vergrößert sich der Cast um die Marvel-Superhelden ein Stückchen, denn immer wieder kommen neue Charaktere hinzu. Für den kommenden "Avengers 4", dem Nachfolger von "Avengers: Infinity War", gilt derzeit noch strengste Geheimhaltung. Weder der offizielle Name des Blockbusters, noch konkrete inhaltliche Details wurden bisher bekannt gegeben. Nun kam allerdings heraus, dass Serienstar Katherine Langford (22) das Team um Robert Downey Junior (53) und Co. bereichern wird.

Als Hannah Baker in der Netflix-Show Tote Mädchen lügen nicht (Original: "13 Reasons Why") wurde die Schauspielerin über Nacht berühmt und erhielt sogar eine Nominierung für den begehrten Filmpreis Golden Globe. Mit dem Part im Marvel-Universum landet Katherine nun den nächsten großen Knaller. Ein Insider verriet The Wrap, dass sie Szenen für das Sequel gedreht habe. Zu ihrer Rolle ist allerdings noch nichts bekannt.

Die Dreharbeiten für den Streifen sind seit Mitte Oktober komplett abgeschlossen. Bis Ende des Jahres soll auch bereits der erste Trailer kommen. In den Kinos gibt es das Werk dann ab 25. April 2019 zu bestaunen.

Marvel Studios Sebastian Stan, Scarlett Johansson und Chris Evans in "The Avengers: Infinity War"

Anzeige

Beth Dubber/Netflix Katherine Langford als Hannah Baker in "Tote Mädchen Lügen Nicht" Staffel zwei

Anzeige

Jesse Grant/Getty Images for Disney "Avengers: Infinity War"-Stars bei der Premiere in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de