"Stranger Things"-Star bald in neuem "Avengers"-Blockbuster?

Sadie Sink (22), bekannt aus der Erfolgsserie Stranger Things, könnte schon bald eine der mächtigsten Figuren im Marvel Cinematic Universe verkörpern. Insidern zufolge ist die Schauspielerin die Favoritin für die Rolle der Mutantin Jean Grey, auch bekannt als Phoenix. Diese Figur könnte bereits im kommenden "Avengers: Doomsday", der für 2026 geplant ist, oder spätestens in Avengers: Secret Wars von 2027 ihren ersten Auftritt haben. Filmkritiker Jeff Sneider, der das Gerücht verbreitete, betonte, dass sich der Castingprozess zwar noch in einem frühen Stadium befinde, die Chancen für Sadie jedoch vielversprechend aussähen.

Jean Grey ist eine zentrale Figur im X-Men-Universum, und ihre sogenannte Dark-Phoenix-Wandlung zählt zu den bedeutendsten Handlungssträngen der Marvel-Welt. In der Vergangenheit scheiterten zwei Film-Adaptionen – "X-Men: Der letzte Widerstand" und "X-Men: Dark Phoenix" – daran, diese düstere Geschichte überzeugend auf die Leinwand zu bringen. Die Marvel Studios könnten nun einen neuen Versuch wagen und die Geschichte in das MCU einbetten – vorausgesetzt, sie entscheiden sich, diese Linie weiterzuverfolgen. Für die Fans stellt sich zudem die Frage, wie die anderen X-Men-Figuren in das MCU integriert und welche Schauspieler für diese Rollen gecastet werden könnten.

Sadie hat bereits mit ihrer Darstellung der Max Mayfield in "Stranger Things" bewiesen, dass sie emotional komplexe und starke Figuren verkörpern kann. Zudem erhielt sie viel Lob für ihre Rolle in Darren Aronofskys Film "The Whale", der sogar mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. Sollte sie tatsächlich Teil des MCU werden, würde dies nicht nur ihre Karriere auf ein neues Level heben, sondern sie auch für Jahre an die Superhelden-Saga binden. Für Fans der Schauspielerin wäre dies sicherlich ein spannender Schritt, denn es eröffnet die Möglichkeit, Sadie in einer völlig neuen und epischen Rolle zu erleben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sadie Sink, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Netflix Sadie Sink in "Stranger Things"

Anzeige Anzeige