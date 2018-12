Alle gratulieren dem großen Kirk Douglas! Am vergangenen Sonntag feierte die Hollywoodlegende ihren 102. Geburtstag. Zu diesem Anlass gratulierten dem Schauspieler etliche Fans mit überschwänglichen Dankesbotschaften im Netz. Auch sein Sohn Michael Douglas (74) postete einen zauberhaften Clip mit gemeinsamen Bildern – und seine Frau tat es ihm nun gleich: Schauspielerin Catherine Zeta-Jones veröffentlichte ebenfalls eine kreative Hommage an Kirk!

Das niedliche Video teilte die Oscar-Preisträgerin via Instagram mit ihren Fans. In dem Kurzfilm ist ihre Tochter Carys (15) zu sehen, die am Klavier Christina Aguileras (37) Song "Beautiful" zum Besten gibt und dabei mitträllert! Daneben wird eine Art Diashow mit süßen Familien-Schnappschüssen und alten Aufnahmen von Kirk abgespielt. "Fröhlichen 102. Geburtstag an den schönsten Mann der Welt", betitelte Catherine (49) den rührenden Beitrag zu Ehren ihres Schwiegervaters.

Das Posting heimste in kürzester Zeit etliche Likes und begeisterte Kommentare ein. "Wow, ihr seid wirklich eine tolle Familie" und "Kirk kann froh sein, dass er euch alle hat – bestimmt ist er nur deswegen überhaupt erst 102 geworden", freuten sich zwei Nutzer unter dem Beitrag.

Frazer Harrison/Getty Images for AFI Kirk Douglas und Catherine Zeta-Jones, 2009

Gregg DeGuire/Getty Images Cameron Douglas, Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones und Kirk Douglas

Marc Flores/Getty Images for Disney Michael Douglas mit seinen Kindern Dylan und Carys

