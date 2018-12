Zwischen Herzogin Meghan (37) und ihrem Vater Thomas Markle Sr. (74) herrscht seit Monaten ordentlich Zoff. Nachdem seine Tochter und Prinz Harry geheiratet hatten, machte der ehemalige Lichtdesigner immer wieder Schlagzeilen mit skandalösen Enthüllungen über das britische Königshaus. Inzwischen soll der Kontakt zwischen Thomas und Meghan völlig abgebrochen sein, doch der 74-Jährige will die Funkstille beenden: Er kämpft um seine Tochter und sucht ihre Nähe!

In einem Interview mit Daily Mail erklärte Thomas: "Ich habe Dutzende Versuche unternommen, meine Tochter per SMS und Brief zu erreichen, aber sie und Harry haben eine Mauer des Schweigens errichtet." Die beiden glaubten alles Negative, das über ihn in den Medien berichtet wird. Aus diesem Grund sei es ihm ein besonderes Anliegen, endlich mit ihnen zu sprechen, um all die Lügen zu entlarven und Missverständnisse aus der Welt zu schaffen.

Der dreifache Vater sei es leid, als Buhmann dazustehen. "Jeder sagt: Warum hältst du nicht die Klappe? Dass Meghan nicht mit mir spricht, weil ich ihre Geheimnisse ausplaudere, ist einfach Unsinn." Seine Tochter habe ihn zwar eiskalt ausgeschlossen, doch er könne einfach nicht schweigen.

Action Press / Royalfoto/face to face Prinz Harry und Herzogin Meghan im Abel Tasman National Park, Neuseeland

Anzeige

ActionPress/Royalfoto/face to face Herzogin Meghan in London

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei der The Royal Variety Performance 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de