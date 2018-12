Niedliches Throwback-Pic der Spice Girls! Im kommenden Jahr feiert die Girlband ihre Reunion und geht ab Juni auf große Comeback-Tour in Großbritannien. Auch ein Auftritt auf dem legendären Glastonbury Festival im Sommer ist offensichtlich im Gespräch. Jetzt erinnert Geri Horner (46) im Netz an die Anfänge der erfolgreichen Pop-Band und postet das allererste Bild der Spice Girls aus dem Jahr 1996.

Das Schwarz-Weiß-Foto zeigt "Ginger Spice" Geri zusammen mit ihren Bandkolleginnen "Baby Spice" Emma Bunton (42), "Posh Spice" Victoria Beckham (44), "Sporty Spice" Melanie C. (44) und "Scary Spice" Mel B. (43), wie sie schmollend weg von der Kamera blicken. "'Kommt Mädels, lasst uns ein Fotoshooting machen.' Das war unser allererstes Fotoshooting. Ich habe die Mädchen zu diesem Fotografen gezerrt, den ich kannte", kommentiert die Sängerin die Instagram-Aufnahme. Eine wird bei der Wiedervereinigung fehlen – Victoria Beckham. Die will sich auf ihre Karriere als Modedesignerin konzentrieren. "Ich denke, die Mädels werden einen tollen Job machen! Ich bin wirklich aufgeregt. Sie haben großartige Pläne", verriet die 44-Jährige im Interview mit Extra bei den People's Choice Awards.

Mit ihrer Debütsingle "Wannabe" stürmten die Spice Girls 1996 die internationalen Charts und landeten weltweit einen Nummer-eins-Hit. Nach der Trennung im Jahr 2000 kehrten sie 2007 mit ihrer Welttournee "The Return of the Spice Girls" zurück. Ihr letzter Auftritt: 2012 bei der Abschlussfeier der Olympischen Spiele in London.

Instagram / victoriabeckham; Patricia Schlein/WENN Die Spice Girls und die Backstreet Boys

Getty Images Victoria Beckham, ehemaliges "Spice Girls"-Mitglied

ActionPress / United Archives GmbH Spice Girls bei einem Auftritt 1997

