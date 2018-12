Lady Gaga (32) hat einen prominenten Fan! Sie und Modedesignerin Donatella Versace (63) kennen sich schon länger und haben um ihre Bewunderung füreinander nie ein Geheimnis gemacht. Gaga zeigte sich nicht nur immer wieder in Versace-Kreationen auf dem roten Teppich und der Bühne, sie widmete der Modeikone sogar den Song "Donatella" auf ihrem Album "Artpop". Nun hat Donatella verraten, was sie an Gaga so großartig findet.

Donatella erklärte gegenüber dem Magazin Attitude: "Ich vergöttere sie. Gaga ist eine sehr emotionale Person und sie ist sehr unsicher. Das mag ich an ihr. Jeder echte Künstler ist unsicher." Als wahre Freundin gönnt Donatella der Sängerin und Schauspielerin auch ihren neuen Leinwand-Erfolg: "Ich freue mich so über 'A Star Is Born'. Ich war mit ihr bei der Premiere und sie hat geweint. Ich habe ihr gesagt: 'Genug geweint. Freu dich, du hast es geschafft.' Ich hoffe, sie gewinnt einen Oscar."

In demselben Interview tat die Designerin übrigens auch ihre deutlich weniger positive Meinung zu US-Präsident Donald Trump (72) kund. "Es ist so furchtbar. Es ist, als wären wir in die Vergangenheit zurückgereist. Die Zeit, in der wir leben, ist sehr bedrohlich für unsere Freiheit, für die Freiheit aller."

Splash News Donatella Versace bei einem Store-Opening in Berlin

Getty Images Lady Gaga, Schauspielerin

Getty Images / Pascal Le Segretain Donatella Versace bei den Filmfestspielen von Venedig 2016

