Was für eine Aussicht! Bei einem TV-Auftritt in der US-amerikanischen Show "Jimmy Kimmel Live" bewies die Sängerin Gwen Stefani, dass sie auch mit 49 Jahren noch richtig heiß ist und sich absolut nicht verstecken muss. In ihrem tief ausgeschnittenen weißen Kleid ließ die Dreifach-Mama dabei sehr tief blicken und zeigte reichlich nackte Haut. Mit dem Anblick, der ihr freizügiges Dress bot, bringt die Musikerin ihre Fans regelrecht um den Verstand!

Mit diesem Auftritt wickelte Gwen nicht nur ihren Freund Blake Shelton (42) um den Finger. Ein von der hübschen Blondine selbst gepostetes Bild auf Instagram von dem besagten Abend kommentierten die User mit: "Verdammt bist du heiß." Oder auch: "Wunderschön! Blake muss ein glücklicher Mann sein." Mit dem im Jahr 2017 zum "Sexiest Man Alive" gekürten Country-Sänger ist die Musikerin bereits seit drei Jahren glücklich.

Die platinblonde "Hollaback-Girl"-Interpretin präsentiert sich gerne in sexy Outfits – ihr Dekolleté hält sie dabei aber meist eher bedeckt. Umso überraschender war ihre Outfit-Wahl für ihren Besuch in Jimmy Kimmels (51) Talksendung. Mit der am Bauch und an den Oberschenkeln mit transparenten Cut-Outs versehenen Robe legte Gwen den Blick frei auf ihre Hammer-Figur und überließ kaum mehr etwas der Fantasie.

Apega/WENN.com Gwen Stefani bei den Kids' Choice Awards in Los Angeles 2017

Anzeige

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton bei der Vanity Fair Oscar Party

Anzeige

Larry Busacca/Getty Images for MasterCard Gwen Stefani, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de