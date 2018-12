Gwen Stefani (49) ist noch immer hin und weg von Blake Shelton (42)! Der Musiker wurde 2017 vom People Magazine zum "Sexiest Man Alive" gekürt. Für seine Liebste, mit der der amerikanische Country-Sänger seit drei Jahren zusammen ist, war das allerdings keine Überraschung. In einem Interview schwärmte Gwen jetzt von ihrem Traummann und verriet: Sie persönlich findet Blake nach dem Ende seiner Titellaufbahn nur noch sexyer.

Talkshow-Masterin Ellen DeGeneres (60) gab wie gewöhnlich alles, um pikante Dinge zu erfahren: In ihrer Show wollte sie Gwen dazu verleiten, ein Geständnis bezüglich einer eventuellen Verlobung mit Blake abzugeben – vergebens. Dafür gab die Sängerin zu, ihren "Sexiest Man Alive" nach dem Ablauf seines Titels noch attraktiver zu finden. Auch wenn die diesjährige Wahl von Schauspieler Idris Elba (46) sie getroffen habe. "Es war hart für mich, weil es mir das Gefühl gab...", begann Gwen, bevor Ellen ihr ins Wort fiel: "Wo ist nun die Sexyness hin?" Die Musikerin entgegnete: "Genau! Denn um ehrlich zu sein, wurde er sogar sexyer!"

Gerüchte um ein baldiges Jawort kommen immer wieder auf, Gwen und Blake dementieren sie allerdings regelmäßig. An Euphorie füreinander scheint es allerdings nicht zu hapern. Die beiden drehten kürzlich gemeinsam ein Musikvideo für ihren Weihnachtssong "You Make It Feel Like Christmas" – und das, obwohl Blake kein Fan von Dreharbeiten ist. Ursprünglich stimmte er nur einem kleinen Cameo-Auftritt zu, aber Gwen konnte ihren Freund überzeugen, mehr Präsenz zu zeigen.

