Ob dieser tiefe Einblick wohl in Heidis (45) Heidis Sinne war? Seit Anfang des Jahres ist das schöne Supermodel bis über beide Ohren verliebt und teilt fleißig Schnappschüsse von sich und ihrem Lover Tom Kaulitz (29) auf ihrem Social-Media-Kanal. Pünktlich zur Weihnachtszeit durfte da auch ein Familienbild mit dem Weihnachtsmann nicht fehlen – doch auf dem Foto purzelt beinahe eine von Heidis Christbaumkugeln aus der Bluse!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die vierfache Mutter nun einen Schnappschuss, der ihren Fans auf den zweiten Blick so richtig einheizen dürfte: Zusammen mit ihrem Freund und dessen Bruder Bill Kaulitz (29) posiert die 45-Jährige an der Seite von Santa Claus. Zu dem Pic schrieb Heidi: "Ja Santa, wir waren dieses Jahr alle artig!" Sieht man genauer hin, ist aber besonders das tiefe Dekolleté der Germany's next Topmodel-Moderatorin alles andere als brav – denn das luftige Oberteil lässt doch glatt eine Brust der Wahl-Kalifornierin durchblitzen!

Auch Heidis Followern ist der Blusenunfall nicht entgangen, wie sie in den Kommentaren unter dem Bild deutlich machten: "Heidi, dein Nippel rutscht raus!", "Ohhh, Busenblitzer?" und "Grüße an Hans und Franz!", scherzen die Insta-User über den vermeintlichen Fauxpas.

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz auf der Unicef Sommergala 2018

Instagram / heidiklum Tom und Bill Kaulitz mit einem Weihnachtsmann und Heidi Klum

Getty Images Heidi Klum bei der amfAR Gala 2018 in Beverly Hills

