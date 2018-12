Seit über 20 Jahren sind sie ein Paar, doch gemeinsam zieht es sie nur selten in die Öffentlichkeit. Joey Kelly (45) und seine Frau Tanja leben privat weitgehend zurückgezogen, vor allem ihre vier Kinder halten sie vom Blitzlichtgewitter fern. Ausnahmen gibt es, gerade für die Eltern, aber nur wenn der Anlass es lohnt. Und so konnten sich die Fans bei der Dorint Charity Sports Night 2018 in Köln endlich mal wieder über einen Paar-Auftritt von Joey und Tanja freuen.

Neben Wolfgang Bosbach (66), Reiner Calmund (70), Sam Eisenstein (46), Ingolf Lück (60), Christoph Daum (65), Sonja Fuss, Shary Reeves (43) und vielen anderen befanden sich die Kellys auf dem Charity-Event an der Messe Köln in bester Gesellschaft. Gekonnt führte Moderatorin Ulrike von der Groeben (61) durch den Abend, unterstützt von Ex-Schwimm-Weltmeister Christian Keller (46). Gelohnt hat sich dieser Abend in jedem Fall, gerade für Not leidende Kinder und Jugendliche im Rheinland. Sie dürfen sich über 220.000 Euro freuen, die dem Verein "Mutige Kinder" nun für Projekte zur Verfügung stehen.

Erst im November hatte Joey Kelly mit seinen Söhnen Luke und Leon vor der Kamera gestanden – und auch hier ging es um den guten Zweck und die Hilfe für Kinder in Not: Das Vater-Söhne-Gespann nahm am RTL-Spendenmarathon teil, wobei gerade Papa Joey als Ausdauersportler beim "24h Urban Run" eine Glanzleistung zeigte. Er blieb einen ganzen Tag ohne Teampartner im Parcours.

WENN.com Joey Kelly bei der Jose Carreras Gala 2017

Anzeige

Andreas Rentz/Getty Images Joey Kelly und Tanja Niethen-Kelly bei der Gala Ball des Sports 2017

Anzeige

ActionPress / Francesco Gulotta Joey und Luke Kelly in München

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de