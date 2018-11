So sieht ein stolzer Familienvater aus! Joey Kelly (45) setzt sich schon seit Jahren im Rahmen des RTL Spendenmarathons für in Not lebende Kinder ein. Dieses Mal entschied sich der Extremsportler für einen 24 Stunden-Hindernislauf, um ordentlich Kohle für sein Herzensprojekt reinzuholen. Unterstützung fand der Musiker unter anderem bei seinen sportlichen Kindern Luke und Leon. Grund genug für Joey, um das erste Pic mit Spross Leon im Netz zu posten!

Auf dem entsprechenden Bild zeigte sich der 45-Jährige lächelnd neben seinen beiden Söhnen Luke und Leon. "Vielen Dank an alle Spender und Läufer, ohne die das alles nicht möglich gewesen wäre, und an meine Familie, die mich tatkräftig unterstützt hat", kommentierte er den Schnappschuss vom Dreiergespann auf Instagram und verzückte damit seine Fangemeinde. "Ihr seid Gewinner. Stark, wie die Kids den Daddy unterstützen", fasste ein Nutzer zusammen.

Der Spross nahm das gemeinsame Event mit seinem Vater zum Anlass, sich selbst einen Instagram-Account zu machen. Sein erster Beitrag? Na klar, dieselbe Momentaufnahme mit Papa Joey und Bruder Luke. In den Kommentaren zeigten sich die User von dem Anblick begeistert. "Hut ab und weiter so", lautete nur eine der zahlreichen positiven Reaktionen.

Instagram / joeykelly.official Joey Kelly mit seinen Söhnchen Luke und Leon

ActionPress / Francesco Gulotta Joey und Luke Kelly in München

ActionPress / Christoph Hardt / Future Image Joey Kelly beim RTL Spendenmarathon 2018 in Köln

