Ed Sheeran (27) lebt den Traum eines jeden Film-Nerds! Nachdem er letztes Jahr bereits in einer Folge des Fantasy-Epos “Game of Thrones” eine Gastrolle als Soldat an Land ziehen konnte, zieht der britische Pop-Superstar nun in den legendären “Krieg der Sterne”: Der 27-Jährige darf in Episode 9 der Kult-Science-Fiction-Saga “Star Wars” eine Gastrolle spielen – und zwar nicht nur irgendeine!

Wie die britische Zeitung The Sun berichtet, soll der Musiker im kommenden “Star Wars”-Film “Episode IX”, der zur Zeit gedreht wird, einen Stormtrooper spielen. Fans des Rotschopfs dürften aber enttäuscht sein: Erkennen wird man Ed nämlich nicht – schließlich sind die Stormtroopers stets in Ganzkörper-Uniform inklusive Helm zu sehen. Man wird also raten müssen, in welchem Kostüm der Superstar steckt.

“Episode IX” ist der dritte und letzte Teil der Sequel-Trilogie, die 2015 mit “Das Erwachen der Macht” (englischer Originaltitel: “The Force Awakens”) begonnen hatte und 2017 mit “Die letzten Jedi” (englischer Originaltitel: “The Last Jedi”) fortgesetzt wurde. Dass Ed auch tatsächlich im neuen Film zu sehen sein wird, ist jedoch noch nicht fix: Wie Hauptdarsteller John Boyega (26) erzählte, hatten in “Die letzten Jedi” auch die britischen Thronfolger Prinz (34) William und Prinz Harry Gastauftritte, die es schlussendlich aber nicht in die finale Version des Films schafften.

