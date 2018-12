Die Einzige, die Musik-Diva Mariah Carey (48) in den Weihnachtscharts das Wasser reichen kann, ist sie selbst! In den “Top R&B”-Albumcharts sorgt der US-amerikanische Superstar mit seinem Album “Merry Christmas” gerade für eine Sensation: Zum ersten Mal seit Bestehen dieser Charts stößt sich ein Musiker selbst vom Thron – und ersetzt ein Nummer-Eins-Album mit einem anderen Werk von sich selbst!

Mariahs 1994 erschienene LP “Merry Christmas” erklimmt die Nummer Eins der Charts – ihr aktuelles Album “Caution” fällt von der Spitzenposition auf Platz 8. Wie das Magazin

Billboard berichtet, setzte “Merry Christmas” in der Woche zum 29. November rund 24.000 sogenannter “equivalent album units” ab – eine Verkaufszahlenmessung, in die auch Streaming-Zahlen sowie digitale traditionelle Albumverkäufe einberechnet werden. “Caution” setzte in derselben Zeit 14.000 Einheiten ab.

Dass ein 24 Jahre altes Album die Spitze der Charts erklimmt, ist in diesem Fall nichts Außergewöhnliches: “Merry Christmas” gilt seit vielen Jahren als Weihnachtsklassiker und beinhaltet mit dem Lied “All I Want For Christmas Is You” die Originalversion von einem der bekanntesten Weihnachtssongs aller Zeiten.

Instagram / mariahcarey Mariah Carey, "All I Want For Christmas Is You"-Interpretin

Instagram / mariahcarey Mariah Carey in Berlin 2018

Mat Hayward / Getty Images Mariah Carey, Sängerin

