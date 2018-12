Bereut Sofia Richie (20) etwa eine Jugendsünde? Kürzlich gab es noch Gerüchte, das hübsche Model wäre wütend über Fotos, die ihren Freund Scott Disick (35) mit seiner Ex Kourtney Kardashian (39) zeigen. Doch nun wurden die beiden schon wieder in der Öffentlichkeit zusammen gesehen – beim Besuch einer Hautklinik. Der Grund für den etwas ungewöhnlichen gemeinsamen Ausflug: Sofia ließ sich eines ihrer Tattoos entfernen!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte sie ein Foto von sich zusammen mit Dr. Simon Ourian, einem Dermatologen, dessen Schönheitsklinik viele Stars besuchen. "Eine kleine Tattooentfernung", schrieb Sofia zu dem Schwarz-Weiß-Foto. Was genau sich Sofia entfernen ließ, verriet sie nicht, die Auswahl ist allerdings recht groß. Denn Sofias Haut zieren gleich mehrere dauerhafte Kunstwerke: So hat sie sich unter anderem das Wort "Clarity" auf den Hals stechen lassen und auf ihrem linken Daumen steht "MBR", die Initialen des Namens ihres älteren Bruders Miles Brockman Richie (24).

Einige ihrer Tattoos erinnern aber auch an längst vergangene Beziehungen: So ließ sich Sofia mit gerade einmal 18 Jahren ein kleines Kreuz auf ihren Finger tätowieren. Die Inspiration: ihr damaliger Freund Justin Bieber (24). Der hat genau das gleiche Tattoo. Denkt ihr, dass Sofia möglicherweise ihr Partner-Tattoo entfernen ließ? Stimmt unten ab.

Getty Images Scott Disick und Sofia Richie, 2018

Instagram / sofiarichie Sofia Richie und Dr. Simon Ourian, Dermatologe

Instagram/ sofiarichie Sofie Richie mit ihrem neuen Kreuz-Tattoo am Mittelfinger

