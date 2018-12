Dreifach-Mutter Beyoncé (37) hat Kurven, um die sie zahlreiche Fans beneiden – von ihrer Stimme ganz zu schweigen! Beides hat der Superstar jetzt einmal mehr eindrucksvoll auf der Bühne eingesetzt. Allerdings nicht auf Tour – die haben sie und Ehemann Jay-Z (49) seit Oktober längst hinter sich. Dieses Mal hat Queen Bey ihre sexy Rundungen zur Hochzeit einer Milliardärstochter präsentiert. Bilder des privaten Auftritts im indischen Udaipur teilte sie jetzt mit ihren Followern.

In Indien ist es üblich, sich auf die Hochzeit mit Vorab-Zeremonien einzustimmen. Stargast einer dieser Feiern wurde kürzlich Beyoncé. Auf Instagram postete die Sängerin einen Schnappschuss von sich in einem langen roten, indisch inspirierten Kleid mit extrahohem Beinschlitz und tiefem Ausschnitt. Das Outfit kombinierte sie mit goldenem Kopfschmuck, ebenso funkelnden Ohrhängern und Armbändern.

Für ihr Minikonzert schlüpfte Beyoncé dann aber in ein anderes Outfit: Ihre Hits wie "Crazy in Love" und "Perfect" legte sie in einem goldenen Fransen-Bodysuit mit sexy Overknee-Stiefeln hin, wie ein Social-Media-Video zeigt. Neben Isha Ambani – der Tochter des reichsten Inders und laut Forbes einem der wohlhabendsten Menschen der Welt – waren auch deren Verlobter Anand Piramal, einige Bollywood-Stars und sogar Ex-US-Außenministerin Hillary Clinton (71) bei den Feierlichkeiten zu Gast.

Instagram / beyonce Beyoncé in Udaipur

Anzeige

Larry Busacca / Getty Beyoncé bei den Grammys in Los Angeles

Anzeige

Buda Mendes/Getty Images Beyoncé beim Rock in Rio Festival 2013

Anzeige

Was haltet ihr von Beyoncés Outfit? Einfach heiß! Ein bisschen drüber! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de