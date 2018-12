Zwischen Yanik Strunkey und Lisa Thiel herrscht noch immer so richtig dicke Luft! Nur wenige Tage nach ihrem Ausscheiden bei Love Island hatten der Muskelmann und die Blondine sich getrennt – laut dem Hannoveraner hatten sich die Gefühle, die in der TV-Show entstanden waren, einfach nicht weiterentwickelt. Nach ihrem Beziehungs-Aus schoss die Berlinerin dann hart gegen ihren Ex, nannte ihn einen Heuchler. Für Yanik sind diese Anschuldigungen absolut unverständlich, wie er jetzt Promiflash verriet!

In einem Interview hatte sich Yanik nur kurz nach dem Ende der Romanze zur 21-Jährigen geäußert, woraufhin diese ihn der Lügen beschuldigte – zu Unrecht, wie der Lockenkopf findet: "Ich kann nur sagen, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich bin ein ehrlicher Mensch, das kann ich immer nur unterstreichen. Das, was sie geäußert hat, stimmt keineswegs, ich hätte da natürlich auch drauf eingehen können, aber das möchte ich gar nicht!", erklärte er im Promiflash-Talk bei The Dome. Im Gegensatz zu Lisa wolle er seine Verflossene nicht öffentlich schlecht machen.

Die harte Reaktion der Kosmetikerin war jedoch nicht ganz so überraschend – zumindest, wenn man die letzten Promiflash-O-Töne von Yanik betrachtet: Nur wenige Tage vor ihrer Trennung hatte der Qualitätsmanager immerhin noch beteuert, in Lisa verliebt zu sein.

RTL II / "Love Island" Lisa Thiel und Yanik Strunkey bei "Love Island" 2018

Anzeige

Instagram / yanikstrunkey Yanik Strunkey, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / allabout_liz Lisa Thiel, "Love Island"-Kandidatin 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de