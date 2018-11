Dieses Love Island-Couple blieb zwar nicht lange zusammen, sorgt aber immer noch für Schlagzeilen! Nur wenige Tage, nachdem Lisa Thiel und Yanik Strunkey die Villa verlassen hatten, fand ihre Beziehung ihr Ende. Während die Blondine zunächst ziemlich an der Trennung zu knabbern hatte, scheint von ihren alten Gefühlen heute nur noch Ärger übrig zu sein: Nachdem Yanik in einem Interview über sie gesprochen hatte, feuerte Lisa wortgewaltig zurück!

Der Schlagabtausch der Ex-Lover spielte sich in ihren Instagram-Storys ab. Zunächst hatte der 31-Jährige Auszüge seines Studiobesuchs beim Radiosender Kiss FM Berlin geteilt, in denen er auch über die Gründe für das schnelle Liebes-Aus sprach: "Es kamen Dinge dazu, die ich von Lisa so nicht kannte, die ich dann erst im Nachhinein so rausbekommen habe, was mich dann auch gestört hat." Eine Aussage, die seine Verflossene nicht unkommentiert lassen wollte und auf ihrem Account mit ihrer Sicht der Dinge postete.

Lisas Statement zufolge habe Yanik sie nach Ende der Dreharbeiten gar nicht weiter kennenlernen wollen. "Gott, Mann, du warst der größte Blender. Wie du angefangen hast zu reden, als die Kameras ausgingen... Aber ich halte schon meinen Mund. #Heuchler", wandte sich die 21-Jährige an ihren Ex-Islander, der bislang noch nicht auf den Vorwurf einging. Auf wessen Seite steht ihr in dieser Angelegenheit? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / yanikstrunkey Yanik Strunkey, TV-Bekanntheit

Instagram / allabout_liz Lisa Thiel, "Love Island"-Kandidatin 2018

Love Island, RTL II Die "Love Island"-Kandidaten Tobias, Natascha, Yanik, Lisa, Jessica und Sebastian

