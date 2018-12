Niedliche Kuschelstunde bei Eva Longoria (43) und ihrem Nachwuchs! Am Donnerstagabend hatte sich die Schauspielerin in ein elegantes Abendkleid geschmissen und die anwesenden Gäste durch die “Global Gift Gala” in Miami Beach geführt. Zwei Tage später tauschte sie ihr glamouröses Outfit gegen einen Bademantel – aber Eva könnte dennoch nicht glücklicher sein. Die stolze Mama genoss die Morgenstunden schmusend mit ihrem Sohn!

Auf ihrem Instagram-Account teilte der Ex-“Desperate Housewives”-Star die innige Momentaufnahme: Während Eva auf der Couch ein Nickerchen machte, schlummerte ihr fünf Monate alter Sohnemann friedlich auf ihrer Brust. “Morgen in Miami”, kommentierte sie den Schnappschuss. Dass ihr kleiner Santiago Enrique Bastón ihr Ein und Alles ist, bewies die Hollywood-Schönheit auch noch kurz vor der Gala: In ihrem schicken Dress gab sie ihrem Prinzen die Flasche. “Auf dem Weg zur Global Gift Gala. Aber das Wichtigste zuerst”, schrieb sie zu dem Pic in ihrer Story.

Am liebsten hat Eva ihren Mini-Mann einfach immer im Schlepptau! Erst vor wenigen Tagen hatte die 43-Jährige ein Foto vom Set der US-Sitcom “Black-ish” gepostet, für die sie schon mehrere Episoden Regie führte. Und Santiago scheint ganz nach seiner Mama zu kommen – ihm schien besonders die Filmklappe zu gefallen zu haben. “Ich denke, ich habe unseren neuen Regisseur gefunden”, hatte Eva in dem zuckersüßen Bild gewitzelt.

Gregg DeGuire/Getty Images Eva Longoria

Instagram / evalongoria Eva Longoria und ihr Sohn

Instagram / evalongoria Eva Longoria mit ihrem Sohn Santiago Enrique

