Geht die Fehde von Herzogin Meghan (37) und ihrem Vater Thomas Markle Sr. (74) nun in die nächste Runde? Seitdem der 74-Jährige kurz nach der Hochzeit in einem TV-Interview intime Details über die Beziehung seiner Tochter und Prinz Harry (34) ausplauderte, herrscht zwischen den beiden eisige Stimmung. Nun sorgte der Großvater in spe erneut für Schlagzeilen, die der Neu-Royal mit Sicherheit nicht gefallen dürften: Er behauptet, Meghan habe den Gästen bei ihrer ersten Hochzeit Marihuana angeboten.

Dass der ehemalige Suits-Star bereits einmal verheiratet war, ist längst kein Geheimnis mehr. 2011 gab sie dem TV-Produzenten Trevor Engelson (42) auf Jamaika das Jawort und feierte im Anschluss eine große Sause – Rauschmittel inklusive. Im Interview mit Daily Mail erzählte Meghans Papa nun, dass während der ausgelassenen Party auch ein Beutel mit Gras mit einer persönlichen Notiz von Braut und Bräutigam herumgereicht wurde. Das sei zwar illegal, aber in der Gegend keine große Sache. Allerdings betonte Thomas auch, dass die Ex-Schauspielerin selbst nicht konsumiere: "Ich rauche kein Marihuana und soweit ich weiß, tut Meghan das auch nicht."

Mit dieser Aussage dürfte Thomas im britischen Königshaus erneut in Ungnade gefallen sein. Dabei gab der Amerikaner erst kürzlich zu, dass er noch immer auf ein klärendes Gespräch mit der 37-Jährigen hoffe – leider vergeblich. "Sie und Harry haben eine Mauer des Schweigens errichtet."

Tim Stewart/Splash Thomas Markle Sr. und Meghan Markle in jungen Jahren

SplashNews.com Trevor Engelson und Meghan Markle im Oktober 2011

Splash News.com Herzogin Meghan von Susex, Oktober 2018

