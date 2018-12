Endlich ist er da! Im vergangenen Juli überraschte die YouTube-Sensation Colleen Ballinger, besser bekannt unter ihrem Künstlernamen Miranda Sings, mit den News, dass sie schwanger ist. Kurze Zeit später steckte ihr Freund Erik Stocklin ihr zusätzlich sogar einen Verlobungsring an den Finger. Ebenfalls im Sommer verkündete die werdende Mama, für einen Netz-Star standesgemäß auf Social-Media, dass sie einen kleinen Jungen erwartet. Und der wartete nun nicht mehr länger: Colleens Sohn ist auf der Welt!

Am vergangenen Montag spannte die 32-Jährige ihre Follower auf Instagram auf die Folter: "Auf geht's!", schrieb sie gewohnt ironisch unter ein Foto, das sie vermeintlich total entspannt in einem Klinikbett mit Handy in der Hand zeigt. Am gleichen Tag sollte es schließlich auch so weit sein – ihr erstes Kind wurde am 10. Dezember geboren. Ganz stolz postete Colleen nach der Entbindung ein einfaches: "Er ist perfekt!"

Zu den ersten Gratulanten gehörte Ariana Grande (25) – kein Wunder, denn vor wenigen Tagen waren die beiden Frauen noch gemeinsam für ihr Musikvideo zu "Thank U, Next" vor der Kamera gestanden. Darin küsst die Sängerin den Babybauch der Komikerin. Den Namen des neuen Erdenbürgers halten Colleen und ihr Verlobter jedoch vorerst noch geheim.

Getty Images Erik Stocklin und Colleen Ballinger bei der "From Paris With Love"-Gala

Anzeige

Instagram / colleen Colleen Ballinger, YouTuberin

Anzeige

Instagram / colleen Colleen Ballinger und Ariana Grande

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de