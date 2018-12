Lina Larissa Strahl (20) kann schon lange nicht mehr unbemerkt durch die Stadt laufen. Mit ihrer Rolle in zahlreichen "Bibi & Tina"-Filmen, in der sie die junge, gutmütige Hexe Bibi Blocksberg verkörperte, schaffte sie ihren großen Durchbruch. Mittlerweile hat sich die Schauspielerin ein zweites Standbein aufgebaut – eine Gesangskarriere. Der Titel ihres aktuellen Albums "R3bellin" suggeriert jetzt allerdings ein Image, das viele überraschen dürfte! Ist Lina privat tatsächlich eine Rebellin?

Promiflash traf die Sängerin bei The Dome in Oberhausen und hakte nach: "Ich bin keine krasse Rebellin, in dem Sinne, dass ich einfach rebelliere oder sinnlos rebelliere oder früher lange weggeblieben bin. Ich hab eigentlich immer eher für Frieden gesorgt", gab die 20-Jährige lächelnd zu. Obwohl die aufstrebende Musikerin also keinerlei Leichen im Keller zu haben scheint, ist das Motto ihrer Platte dennoch von ihrem eigenen Leben inspiriert!

"Ich will einfach mit meinem Album zeigen, dass ich zu mir selber stehe", erklärte Lina. In Zeiten von Social Media sei diese Angelegenheit nämlich alles andere als selbstverständlich: "Ich glaube, dass es heutzutage schon so eine kleine Rebellion ist, wenn man da nicht mitmacht bei dem Hype." Mit ihren Liedern möchte die Songwriterin auch andere ermutigen, sich selbst treu zu bleiben.

