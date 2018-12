Chethrin Schulze (26) schwebt endlich wieder auf Wolke sieben – doch nicht jeder gönnt der ehemaligen Love Island-Kandidatin ihr Liebesglück. Seit mehreren Monaten ist sie mit ihrem neuen Freund Marco Mirwald zusammen. Zunächst hatte das Paar seine Beziehung bewusst aus der Öffentlichkeit herausgehalten, erst vor Kurzem machte Chethrin ihre neue Liebe offiziell. Für einige Nörgler ist dies nun ein gefundenes Fressen, um gegen Marco auszuteilen.

In ihrer Instagram-Story machte Chethrin ihrem Ärger jetzt Luft: "Leute schreiben mir zum Beispiel, irgendwelche Fake-Profile, natürlich: Also, die Ex-Freundin von Marco war ja viel besser als du und der Marco verarscht dich nur, der möchte nur in die Öffentlichkeit, pass bloß auf." Nutzt Marco seine berühmte Freundin tatsächlich nur aus? Die 26-Jährige war bemüht, diesen Vorwurf sofort aus der Welt zu schaffen. "Würde er nur Fame wollen, wäre er zu 'Love Island' oder zur 'Bachelorette' gegangen, er hat das Aussehen dafür und könnte sich damit selbst bekannt machen", sagte sie.

Ein Blick auf Marcos Social-Media-Profil beweist: Er scheint tatsächlich nicht auf Chethrins Promi-Status angewiesen zu sein. Auf Instagram folgen ihm bereits jetzt über 16.000 User – eine beachtliche Zahl für jemanden, der bislang nicht groß im Rampenlicht stand.

Instagram / chethrin_official Marco Mirwald und Chethrin Schulze

Instagram / marco_laviva Marco Mirwald und Chethrin Schulze

Instagram / marco_laviva Marco Mirwald in Berlin

