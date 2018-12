Sie haben gegraben, gebaggert und gesucht! Die zwölf Kandidaten von "Goldrausch am Yukon" hatten nicht nur den Sieg der außergewöhnlichen DMAX-Castingshow zum Ziel: Sie wollten vor allem das wertvollste Edelmetall der Welt finden. Drei von ihnen stellten sich bei der Suche danach am besten an – Kim, Alex und Moritz ergatterten den Sieg. Was haben die frischgebackenen Goldgräber jetzt vor?

Gemeinsam mit Schürfer-Legende und Show-Chef David Millar hofft das Trio nun auf den ganz großen Coup: "Wir müssen unbedingt Gold finden", erklärte der 62-Jährige im DMAX-Interview. "Es war schwierig, aber ich musste diejenigen auswählen, die am besten zu mir, zum Camp und zu den Projekten passen, an denen wir nächstes Jahr arbeiten wollen." Die Sieger freuen sich schon auf die Zusammenarbeit. "Das ist die Chance auf ein neues Leben, und für mich persönlich ein Riesenschritt dahin, wo ich hin will. Das bewegt einen", versuchte Moritz seine Emotionen in Worte zu fassen. Auch Kim blickte optimistisch in die Zukunft: "Ein Ingenieur, ein Mechaniker und ich als Operator – was will man mehr? Ich denke, wir rocken das Ding."

Auch, wenn David mit seinem Gewinner-Dreiergespann sehr glücklich ist – leicht fiel ihm die Entscheidung nicht. Von allen Teilnehmern konnte ihn das Trio allerdings am meisten überzeugen. Während Kim für ihn der beste Maschinenführer sei, sei Alex intelligent und "ein Macher". Und auch Moritz habe seine Qualitäten. "Moritz ist ein Arbeitstier. Groß, kräftig und sehr fleißig. Einfach beeindruckend", begründete David seine Wahl.

DMAX / Nicolas Armer David Millar, Goldgräber-Ikone

DMAX / Nicolas Armer Moritz Gräbe, Kandidat bei "Goldrausch am Yukon"

DMAX / Nicolas Armer "Goldrausch am Yukon"-Kandidat Kim Tiefnig

