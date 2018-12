Am Set des Films "Bumblebee" standen sich Hailee Steinfeld (22) und John Cena (41) in ihren Rollen feindlich gegenüber – sie auf der Seite des kleinen gelben VW-Käfers, er auf der Seite des US-Militärs. Ob bei den beiden Schauspielern nach Drehschluss auch noch die Fetzen flogen? In einem Interview mit Promiflash packte die 22-Jährige aus und erzählte, was sie wirklich von ihrem Kollegen hält.

Mit dem Spinn-off zur Roboter-Reihe rund um die Transformers, in dem der Fanliebling Bumblebee im Mittelpunkt steht, erobert die hübsche Brünette gerade die Kinowelt. Die Zusammenarbeit mit Co-Star John Cena war für sie eine besondere Herausforderung: "Die Figur, die er im Film darstellt, war sehr einschüchternd und ich wusste nicht, wie die Dynamik bei uns abseits der Kamera sein würde", gestand sie im Gespräch mit Promiflash.

Diese Bedenken konnte die Sängerin und Schauspielerin aber schnell wieder ausräumen. Deshalb betonte sie: "John und ich hatten eine Menge Spaß zusammen. Er war total witzig und wir kamen sehr gut miteinander klar". Gegeneinander gekämpft haben die beiden Widersacher also nur bis Drehschluss.

Getty Images Hailee Steinfeld, Musikerin

Ethan Miller/Getty Images for CinemaCon John Cena bei der CinemaCon in Las Vegas, Nevada

Getty Images Hailee Steinfeld, Musikerin

