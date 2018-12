Für seine große Liebe geht Liam Hemsworth (28) durchs Feuer! Als im November dieses Jahres die katstrophalen Waldbrände in Kalifornien tobten, erwies sich der Schauspieler als wahrer Held. Zahlreiche Anwesen von Stars wie Thomas Gottschalk (68) oder Lady Gaga (32) wurden zerstört. Auch die Villa, die Liam mit Sängerin Miley Cyrus (26) bewohnt hatte, fiel den Flammen zum Opfer. Doch vorher schaffte er es noch, die gemeinsamen Haustiere zu retten und bekam dafür nun von seiner Liebsten einen neuen Kosenamen: Liam ist Mileys "Überlebenspartner!"

Als die Musikerin zu Gast in der Howard Stern-Show war, erzählte sie von der spektakulären Aktion ihres Verlobten. So habe er es tatsächlich geschafft, die gemeinsamen Katzen, Hunde, Pferde und zwei Schweine mit seinem Truck in Sicherheit zu bringen. Dafür liebe sie ihn nun mehr als je zuvor. Auch seine Kameras und seinen Laptop konnte Liam vor dem Feuer retten. Mileys Songtexte hingegen verbrannten vollständig – ein Verlust, der die Musikerin besonders schmerzt.

"Es ist super schwer zurückzukehren", sagte die 26-Jährige weiter. Denn seit den Waldbränden sei nichts mehr wie vorher. Die Luft, das Wasser – alles habe sich verändert. Seinen Wohnsitz verlegte das Paar nun nach Nashville, in den US-Bundesstaat Tennessee. "Wir sind dabei, uns damit zu arrangieren", so Miley.

APEX / MEGA Das verbrannte Grundstück von Miley Cyrus und Liam Hemsworth

SplashNews.com Das verbrannte Grundstück von Miley Cyrus und Liam Hemsworth

FayesVision / WENN.com Schauspieler Liam Hemsworth und Sängerin Miley Cyrus

