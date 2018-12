Jessica Neufeld (24) hat sich unters Messer gelegt. Obwohl die ehemalige Bachelor-Kandidatin eine tolle Ausstrahlung, ein hübsches Lächeln und eine schöne Figur vorweisen kann, hatte die Influencerin in der Vergangenheit mit schweren Komplexen zu kämpfen. Sie fand ihre Oberweite zu klein und sah nur eine Lösung, um das Problem aus der Welt zu schaffen: eine Operation. Nun hat sich die Blondine Silikon-Implantate einsetzen lassen.

Schon im Promiflash-Interview im Frühjahr kündigte Jessi an, für das perfekte Dekolleté einen Beauty-Doc aufsuchen zu wollen. "Ja, es ist wahr und ja, ich habe meine Brust operieren lassen", erzählt die Hamelnerin in einem neuen YouTube-Video. Um wilden Spekulationen und Gerüchten vorzubeugen, habe sie sich dazu entschlossen, mit ihrer Community ganz offen über den Eingriff zu sprechen: "Ich teile so vieles aus meinem Leben mit euch – so wie auch kürzlich meine Verlobung – deshalb wollte ich euch sagen, was ich gemacht habe."

Diese ehrliche Art kommt bei Jessis Fans anscheinend bestens an. In ihrer Instragam-Story zeigte sich die Verlobte von Niklas Schröder (29) völlig überwältigt. "Vielen lieben Dank! Ich habe gerade ein paar Kommentare und private Nachrichten von euch gelesen und ich muss sagen, ich bin echt geflasht von so viel Zuspruch und Unterstützung", schwärmte sie.

