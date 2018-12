Na das ging ja schnell! Im Juni machten Rosenbruder Niklas Schröder (29) und Bachelor-Kandidatin Jessica Neufeld (24) ihre Liebe offiziell. Seither lässt das verliebte Couple die Fans an seinem Liebesglück teilhaben. Nach dem ersten Urlaub der beiden folgte der Umzug in die erste gemeinsame Wohnung. Doch jetzt geht das Paar noch einen Schritt weiter: Am heutigen Samstagabend machte der Bachelorette-Kandidat seiner Liebsten einen Antrag – und Jessi hat Ja gesagt!

In seiner Instagram-Story teilt der ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmer den Moment mit seinen Fans. Ein Schnappschuss zeigt die Hände der beiden, auf dem ein dicker Klunker an der Hand der Blondine zu sehen ist. Mit den Worten "Sie hat Ja gesagt", macht der Osnabrücker die Frage aller Fragen publik. "Nachdem wir uns alle gesammelt haben, habe auch ich Tränen vergossen. Ich muss ein großes Lob an meine Mama und Jessis Mama aussprechen. Alles ist organisiert, alle sind da und jetzt wird gefeiert", gibt der 29-Jährige Einblicke von der Verlobungsparty der beiden.

Aber der glückliche Bräutigam verrät noch ein weiteres Detail. "Da ist die zukünftige Frau Schröder", schwenkte er die Kamera auf seine Traumfrau. Scheint, als ob die 24-Jährige den Namen ihres Liebsten annimmt.

Privat Jessica Neufeld und Niklas Schröder, Juni 2018

Instagram / nik_schroeder Jessica Neufeld und Niklas Schröder

nik_schroeder / Instagram Jessica Neufeld und Niklas Schröder in Düsseldorf

