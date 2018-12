Die meisten Keeping up with the Kardashians-Fans haben wohl nur eine Hoffnung: eine Liebes-Reunion bei Kourtney Kardashian (39) und Scott Disick (35)! Da beide TV-Stars aber schon längst wieder neue Partner daten, sieht es damit wohl erst mal schlecht aus. Stattdessen könnte bald eine ganz andere Überraschung auf alle Scott- und Kourtney-Fans warten: Die Publikumslieblinge sollen eine eigene Reality-Show bekommen – und zwar trotz Trennung!

Das verriet ein Insider jetzt dem US-Magazin OK. In dem TV-Projekt ginge es dann aber nicht nur um die komplizierte Beziehung zwischen den dreifachen Eltern und um das Leben mit ihren Kids Mason (8), Penelope (6) und Reign (3). Auch ihr neues Dating-Leben seit ihrer Trennung wäre ein wichtiger Bestandteil der Show. Damit dürften also wohl auch Scotts neue Freundin Sofia Richie (20) und Kourts angebliche Flamme Travis Barker (43) Dauergäste in dem Realityformat sein.

Aber warum ausgerechnet ein Serienableger für die beiden Exen? Laut einer Studie ist das Hin und Her zwischen Kourtney und Scott für viele Zuschauer das absolute Highlight bei "Keeping up with the Kardashians". Eine Spinoff-Serie könnte also ordentlich Profit einbringen. "Scott und Kourtney wissen, dass ihre Fans es lieben, sie zusammen zu sehen. Sie könnten ein Vermögen mit ihrer eigenen Show machen und werden so eine Gelegenheit nicht einfach verstreichen lassen", wusste der Insider.

DJDM/WENN.com Scott Disick in einem Nachtclub in Las Vegas

Anzeige

Getty Images Sofia Richie und Scott Disick in Florida

Anzeige

Jesse Grant/Getty Images Kourtney Kardashian, Reality-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de